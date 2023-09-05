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Топ 10 самых частых табуированных тем для секса: от минета до сексвайф
Табу - это "священный" запрет. Он представляет собой нечто, к чему нельзя прикасаться, иначе порядок вещей будет нарушен. Некоторые сексуальные практики однозначно осуждаются, запрещаются и опровергаются моралью (например, инцест).
А затем (и к счастью) другие сексуальные практики коллективно принимаются, но они остаются табуированными, потому что о них "запрещено" говорить публично.
Не то чтобы вас можно было наказать за то, что вы говорите об этом вслух, но это те темы, которые вызывают у людей дискомфорт, о которых они не любят говорить вслух, иногда даже со своим сексуальным партнером.
Что это за табу?
Оральный секс. Минет и куннилингус.
С куннилингусом примерно та же история. Некоторым мешает мысль о том, что их партнер не получает такого удовольствия, как они. Они задаются вопросом, не неприятен ли их запах партнёру. Все эти мысли мешают тому, что должно было стать моментом наслаждения.
Секс во время месячных.
Есть два простых решения. Либо секс во время месячных кажется невозможным по причинам гигиены, комфорта и т.д., и в этом случае нужно просто принять это и воздержаться.
Или желание слишком сильно, и тогда мы, если нужно, ублажаем себя сами.
Мастурбация.
Потребовалось много времени, чтобы признать даже клиторальное удовольствие у женщин, поэтому свободный разговор об этих уединенных практиках все еще далеко не для всех очевиден.
Практики связанные с анусом и анальным проникновением.
Как бы там ни было, хотите ли вы пройти через это или нет (ведь это главное), все предвзятые представления об анальном сексе должны быть отброшены! Только удовольствие и согласие имеют значение.
Свингерство.
Если свингерство и является табу, то в основном потому, что оно все еще считается "сумасшедшей" фантазией.
Чтобы нарушить табу, не нужно бежать сразу в клуб свингеров. Можно уже сейчас поддаться соблазну секса втроем с любимым человеком...
Сексвайф и куколд.
Если у мужа есть фантазия о том, чтобы посмотреть на секс супруги с другим мужчиной, то он в этой схеме куколд. Кто такая сексвайф? Это жена, которая не против измены на глазах возбуждённого супруга. Всё происходит по обоюдному согласию, с участием третьего - любовника.
Гомосексуализм.
Однако предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем гомосексуализм будет принят в каждой семье, в каждом городе и в каждой стране.
Вместо того, чтобы свободно открыться, многие ЛГБТ чувствуют себя вынужденными жить скрытой сексуальностью.
Верность и неверность. Об этом мало говорят.
Ну, нет. Когда речь идет о любви, вопросы верности и неверности остаются все такими же хрупкими, даже болезненными.
Люди быстро осуждают тех, кто говорит, что глубоко влюблен, но с удовольствием отправился бы в другое место для получения удовольствия. Однако неверность возникла еще на заре времен. Когда закончится это табу?
Снижение либидо.
Однако говорить об этом сложно. Причиной этого часто является то, что мы боимся быть виноватыми или обидеть нашего партнера, в то время как причиной снижения либидо могут быть многие внешние факторы: раздражение, стресс, потеря уверенности в себе... И не обязательно конец любви!
Симуляция оргазма.
Так почему же мы притворяемся? Потому что мы устали и хотим лечь спать раньше, чем планировали? Потому что мы проходим через фазу снижения либидо, что немного ограничивает нас в постели? Потому что мы получили бы больше удовольствия, если бы наш партнер сделал это или осмелился сделать то? Почему бы не растопить лед и не поговорить об этом свободно, а не притворяться?