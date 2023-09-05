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Топ 10 самых частых табуированных тем для секса: от минета до сексвайф

Аналитика >> 05.09.2023, 02:20

Табу - это "священный" запрет. Он представляет собой нечто, к чему нельзя прикасаться, иначе порядок вещей будет нарушен. Некоторые сексуальные практики однозначно осуждаются, запрещаются и опровергаются моралью (например, инцест).

А затем (и к счастью) другие сексуальные практики коллективно принимаются, но они остаются табуированными, потому что о них "запрещено" говорить публично.

Не то чтобы вас можно было наказать за то, что вы говорите об этом вслух, но это те темы, которые вызывают у людей дискомфорт, о которых они не любят говорить вслух, иногда даже со своим сексуальным партнером.

Что это за табу?

  1. Оральный секс. Минет и куннилингус.

Оральный секс может быть пугающим для некоторых людей. Они могут знать, что большинство мужчин любят это, но боятся, что не знают, как это делать, не решаются соблюдать гигиену, не получают от этого удовольствия... И в итоге избегают этой темы, вместо того чтобы говорить о ней.

С куннилингусом примерно та же история. Некоторым мешает мысль о том, что их партнер не получает такого удовольствия, как они. Они задаются вопросом, не неприятен ли их запах партнёру. Все эти мысли мешают тому, что должно было стать моментом наслаждения.

  1. Секс во время месячных.

Что делать, когда у вас начались месячные, и вы оказались рядом со своим парнем, с которым вам очень хочется заняться сексом?

Есть два простых решения. Либо секс во время месячных кажется невозможным по причинам гигиены, комфорта и т.д., и в этом случае нужно просто принять это и воздержаться.

Или желание слишком сильно, и тогда мы, если нужно, ублажаем себя сами.

  1. Мастурбация.

Если мужская мастурбация не является табу, то этого нельзя сказать о женской мастурбации, которая для многих женщин остается сугубо интимным делом.

Потребовалось много времени, чтобы признать даже клиторальное удовольствие у женщин, поэтому свободный разговор об этих уединенных практиках все еще далеко не для всех очевиден.

  1. Практики связанные с анусом и анальным проникновением.

Некоторые люди любят такие практики и не видят в них ничего запрещенного. Других посещают страхи. Гигиена, "неудобная" поза, страх быть обиженным. Даже мизинец в анусе для некоторых является табу.

Как бы там ни было, хотите ли вы пройти через это или нет (ведь это главное), все предвзятые представления об анальном сексе должны быть отброшены! Только удовольствие и согласие имеют значение.

  1. Свингерство.

Само упоминание этого слова заставляет волосы вставать дыбом. Тем не менее, смена партнеров или сексуальные отношения с несколькими людьми могут быть интересным опытом для каждого.

Если свингерство и является табу, то в основном потому, что оно все еще считается "сумасшедшей" фантазией.

Чтобы нарушить табу, не нужно бежать сразу в клуб свингеров. Можно уже сейчас поддаться соблазну секса втроем с любимым человеком...

  1. Сексвайф и куколд.

Ещё один действенный способ разнообразить сексуальную жизнь супругов - узнать здесь, что такое сексвайф и попробовать понаблюдать за "изменой" жены. На сайте dnevnichok.club также много других интересных историй из жизни 18+ и пошлых рассказов.

Если у мужа есть фантазия о том, чтобы посмотреть на секс супруги с другим мужчиной, то он в этой схеме куколд. Кто такая сексвайф? Это жена, которая не против измены на глазах возбуждённого супруга. Всё происходит по обоюдному согласию, с участием третьего - любовника.

  1. Гомосексуализм.

Сегодня гомосексуализм окончательно принят, и выйти в свет становится все менее и менее трудно.

Однако предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем гомосексуализм будет принят в каждой семье, в каждом городе и в каждой стране.

Вместо того, чтобы свободно открыться, многие ЛГБТ чувствуют себя вынужденными жить скрытой сексуальностью.

  1. Верность и неверность. Об этом мало говорят.

Прелюбодеяние - это табу. Можно было бы подумать, что новые поколения, которые следуют за "сексуальной революцией", будут более раскрепощенными, чем их предшественники.

Ну, нет. Когда речь идет о любви, вопросы верности и неверности остаются все такими же хрупкими, даже болезненными.

Люди быстро осуждают тех, кто говорит, что глубоко влюблен, но с удовольствием отправился бы в другое место для получения удовольствия. Однако неверность возникла еще на заре времен. Когда закончится это табу?

  1. Снижение либидо.

Снижение частоты половых актов, эректильная дисфункция...

Однако говорить об этом сложно. Причиной этого часто является то, что мы боимся быть виноватыми или обидеть нашего партнера, в то время как причиной снижения либидо могут быть многие внешние факторы: раздражение, стресс, потеря уверенности в себе... И не обязательно конец любви!

  1. Симуляция оргазма.

Признание партнеру в том, что вы симулировали оргазм, будь то один раз или на протяжении многих лет, может поставить под сомнение вашу "сексуальность" и заставить вас потерять уверенность в себе.

Так почему же мы притворяемся? Потому что мы устали и хотим лечь спать раньше, чем планировали? Потому что мы проходим через фазу снижения либидо, что немного ограничивает нас в постели? Потому что мы получили бы больше удовольствия, если бы наш партнер сделал это или осмелился сделать то? Почему бы не растопить лед и не поговорить об этом свободно, а не притворяться?





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