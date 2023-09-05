Топ 10 самых частых табуированных тем для секса: от минета до сексвайф

Табу - это "священный" запрет. Он представляет собой нечто, к чему нельзя прикасаться, иначе порядок вещей будет нарушен. Некоторые сексуальные практики однозначно осуждаются, запрещаются и опровергаются моралью (например, инцест).



А затем (и к счастью) другие сексуальные практики коллективно принимаются, но они остаются табуированными, потому что о них "запрещено" говорить публично.



Не то чтобы вас можно было наказать за то, что вы говорите об этом вслух, но это те темы, которые вызывают у людей дискомфорт, о которых они не любят говорить вслух, иногда даже со своим сексуальным партнером.



Что это за табу?

Оральный секс. Минет и куннилингус.

Секс во время месячных.

Мастурбация.

Практики связанные с анусом и анальным проникновением.

Свингерство.

Сексвайф и куколд.

Гомосексуализм.

Верность и неверность. Об этом мало говорят.

Снижение либидо.

Симуляция оргазма.